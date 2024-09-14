Брежнев Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1977
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.09.2001
Жена: (Брежнева) Елена
Рождение ребёнка
2004
Дочь: (Брежнева) Яна
Мать ребёнка: (Брежнева) Елена
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Брежнева) Елена
Рождение ребёнка
25.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Брежнева) Елена