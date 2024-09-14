Брежнев Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнев Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

2004 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1977

Отец: Брежнев Владимир Алексеевич

Мать: Брежнева (Торопова) Ольга Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.09.2001

Жена: (Брежнева) Елена

Рождение ребёнка
2004

Дочь: (Брежнева) Яна

Мать ребёнка: (Брежнева) Елена

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Брежнева) Елена

Рождение ребёнка
25.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Брежнева) Елена

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