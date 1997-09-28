Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Аветисян Менуа Каренович
Аветисян Менуа Каренович
Написать автору
Древо
Место рождения
Аргел
, Община Аргел, Котайкская область
Дата рождения
28.09.1997
Пол
Мужской
Отец
Аветисян Карен Рубенович
1972 г.р.
Мать
Казарян (Аветисян) Ашотине (Инна) Ашотовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1997
Отец:
Аветисян Карен Рубенович
Мать:
Казарян Ашотине (Инна) Ашотовна
Аргел
, Община Аргел, Котайкская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия