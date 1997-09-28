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Аветисян Менуа Каренович

Место рождения

Аргел, Община Аргел, Котайкская область

Дата рождения

28.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1997

Отец: Аветисян Карен Рубенович

Мать: Казарян Ашотине (Инна) Ашотовна

Аргел, Община Аргел, Котайкская область
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