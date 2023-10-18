Красильников Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Красильников Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Красильникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Феоктиста Артемьевна
Мать ребёнка: Красильникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Фрол Артемьевич
Мать ребёнка: Красильникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Алексей Артемьевич
Мать ребёнка: Красильникова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красильникова Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Сырохватово, город Бор, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно