Красильников Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Красильников Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Красильникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Феоктиста Артемьевна

Мать ребёнка: Красильникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Фрол Артемьевич

Мать ребёнка: Красильникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Алексей Артемьевич

Мать ребёнка: Красильникова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Сырохватово, город Бор, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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