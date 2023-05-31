Полякова (Гулидова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1959
Дочь: Баранова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр
Рождение ребёнка
08.07.1959
Сын: Поляков Александр Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Николай Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Мария Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Александр
Место жительства
Неизвестно
Животово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно