Полякова (Гулидова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Гулидова) Александра Васильевна

Полякова (Гулидова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гулидов Василий Андреевич

Мать: Гулидова Аграфена Агаповна

Рождение ребёнка
08.07.1959

Дочь: Баранова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр

Рождение ребёнка
08.07.1959

Сын: Поляков Александр Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Николай Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Мария Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Александр

Место жительства
Неизвестно
Животово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно