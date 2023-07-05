Дроздов Никифор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Дроздов Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.11.1825
Сын: Дроздов Родион Никифорович
Мать ребёнка: Дроздова Меланья Леоновна
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дроздов Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Дроздова Меланья Леоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Степан Никифорович
Мать ребёнка: Дроздова Меланья Леоновна
Смерть
Неизвестно