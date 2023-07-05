Дроздов Никифор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Никифор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Дроздов Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
19.11.1825

Сын: Дроздов Родион Никифорович

Мать ребёнка: Дроздова Меланья Леоновна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Дроздов Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Дроздова Меланья Леоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Степан Никифорович

Мать ребёнка: Дроздова Меланья Леоновна

Смерть
Неизвестно