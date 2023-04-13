Серикова Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сериков Мирон
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сериков Тимофей Миронович
Отец ребёнка: Сериков Мирон
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Сериков Мирон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сериков Мирон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно