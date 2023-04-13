Серикова Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серикова Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1834 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сериков Матвей Миронович

Отец ребёнка: Сериков Мирон

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сериков Тимофей Миронович

Отец ребёнка: Сериков Мирон

Рождение ребёнка
1866

Сын: Сериков Захар Миронович

Отец ребёнка: Сериков Мирон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сериков Мирон

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно