Герасименко Александр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Александр Митрофанович

Место рождения

д. Гута Черниговской Губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Данилова Анна

Мать ребёнка: Елена

Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Похороны
Неизвестно
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
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