Герасименко Александр Митрофанович
Место рожденияд. Гута Черниговской Губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Гута Черниговской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Данилова Анна
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно