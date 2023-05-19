Лапаев (Лапав) Михаил Родионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапаев (лапав) Родион Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Лапаев (лапав) Симеон Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1918