Лапаев (Лапав) Михаил Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапаев (Лапав) Михаил Родионов

Лапаев (Лапав) Михаил Родионов

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапаев (лапав) Родион Филиппов

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Лапаев (лапав) Симеон Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1918