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Шувалов Пётр Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.08.1905

Дата смерти

30.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
С 31.03.1927 по 1950

Жена: Шувалова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
07.04.1933

Сын: Шувалов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Шувалова Елена Борисовна

г. Мекнес, Фес — Мекнес, Королевство Марокко
Смерть
30.05.1978
г. Монтерей, Калифорния, США