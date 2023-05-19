Шувалов Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения28.08.1905
Дата смерти30.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 31.03.1927 по 1950
Жена: Шувалова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
07.04.1933
Мать ребёнка: Шувалова Елена Борисовна
г. Мекнес, Фес — Мекнес, Королевство Марокко
Смерть
30.05.1978
г. Монтерей, Калифорния, США