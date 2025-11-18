Шувалов Пётр Павлович
мужской, родился 28.08.1905, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 30.05.1978, г. Монтерей, Калифорния, США
ОтецШувалов Павел Павлович19.05.1859 г.р.
МатьШувалова (Воронцова-Дашкова) Александра Илларионовна25.08.1869 ст. г.р.
Супруги
Шувалова (Татищева) Елена Борисовна25.12.1907 г.р.
Шувалова (Шаляпина) Дасия Фёдоровна07.07.1921 г.р.
Дети
Шувалов Андрей Петрович07.04.1933 г.р.
Дорман (Шувалова) Александра Петровна03.03.1951 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1905
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 31.03.1927 по 1950
Рождение ребёнка
07.04.1933
Мать ребёнка: Шувалова (Татищева) Елена Борисовна
г. Мекнес, Фес — Мекнес, Королевство Марокко
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
03.03.1951
Дочь: Дорман (Шувалова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Шувалова (Шаляпина) Дасия Фёдоровна
город Нью-Йорк, США
Смерть
30.05.1978
г. Монтерей, Калифорния, США