Шувалов Пётр Павлович 28.08.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувалов Пётр Павлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.08.1905, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 30.05.1978, г. Монтерей, Калифорния, США

Отец
Шувалов Павел Павлович19.05.1859 г.р.
Мать
Шувалова (Воронцова-Дашкова) Александра Илларионовна25.08.1869 ст. г.р.
Супруги
Шувалова (Татищева) Елена Борисовна25.12.1907 г.р.
Шувалова (Шаляпина) Дасия Фёдоровна07.07.1921 г.р.
Дети
Шувалов Андрей Петрович07.04.1933 г.р.
Дорман (Шувалова) Александра Петровна03.03.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1905

Отец: Шувалов Павел Павлович

Мать: Шувалова (Воронцова-Дашкова) Александра Илларионовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
С 31.03.1927 по 1950

Жена: Шувалова (Татищева) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
07.04.1933

Сын: Шувалов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Шувалова (Татищева) Елена Борисовна

г. Мекнес, Фес — Мекнес, Королевство Марокко

Бракосочетание
1950

Жена: Шувалова (Шаляпина) Дасия Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.03.1951

Дочь: Дорман (Шувалова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Шувалова (Шаляпина) Дасия Фёдоровна

город Нью-Йорк, США

Смерть
30.05.1978
г. Монтерей, Калифорния, США

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