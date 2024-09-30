Пуолокайнен Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуолокайнен Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1928

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуолокайнен (Лампинен) Элма Анатольевна

Рождение ребёнка
14.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуолокайнен (Лампинен) Элма Анатольевна

Рождение ребёнка
18.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуолокайнен (Лампинен) Элма Анатольевна

Смерть
1980

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