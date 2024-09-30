Пуолокайнен Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1928
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуолокайнен (Лампинен) Элма Анатольевна
Рождение ребёнка
18.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуолокайнен (Лампинен) Элма Анатольевна
Смерть
1980