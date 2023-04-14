Полицынская Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полицынская Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1886

Сын: Полицынский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Полицынский Василий Петрович

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно