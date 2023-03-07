Зубарев Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1871 ст.
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1871 ст.
Отец: Зубарев Иван Афанасьевич
Мать: Зубарева Мария Михайлова
Крещение
17.01.1871 ст.
Бракосочетание
30.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Зубарева Матрона Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1902