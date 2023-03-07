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Зубарев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1871 ст.

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1871 ст.

Отец: Зубарев Иван Афанасьевич

Мать: Зубарева Мария Михайлова

Крещение
17.01.1871 ст.
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.10.1892 ст.

Жена: Зубарева Матрона Никитина

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Зубарева Матрона Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1902