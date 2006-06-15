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Ищенко Арина Геннадьевна
Ищенко Арина Геннадьевна
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Место рождения
Ухта
, Ухта, Республика Коми
Дата рождения
15.06.2006
Пол
Женский
Отец
Ищенко Геннадий Иванович
1967 г.р.
Мать
Ищенко (Башкирова) Вероника Васильевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2006
Отец:
Ищенко Геннадий Иванович
Мать:
Ищенко Вероника Васильевна
Ухта
, Ухта, Республика Коми
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