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Ищенко Арина Геннадьевна

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Место рождения

Ухта, Ухта, Республика Коми

Дата рождения

15.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2006

Отец: Ищенко Геннадий Иванович

Мать: Ищенко Вероника Васильевна

Ухта, Ухта, Республика Коми