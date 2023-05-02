Зауер Николя 10.09.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Зауер Николя

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.09.1925, третья Французская республика

умер 08.09.2007, г. Байи, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика

Супруги
Зауер (Молодовская) Татьяна Алексеевна28.01.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

третья Французская республика

Бракосочетание
21.07.1956

Жена: Зауер (Молодовская) Татьяна Алексеевна

г. Монморанси, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика

Смерть
08.09.2007
г. Байи, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика

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