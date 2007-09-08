Зауер Николя
Место рождениятретья Французская республика
Дата рождения10.09.1925
Дата смерти08.09.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
третья Французская республика
Бракосочетание
21.07.1956
Жена: Зауер Татьяна Алексеевна
г. Монморанси, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
08.09.2007
г. Байи, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика