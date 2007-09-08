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Зауер Николя

Место рождения

третья Французская республика

Дата рождения

10.09.1925

Дата смерти

08.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

третья Французская республика
Бракосочетание
21.07.1956

Жена: Зауер Татьяна Алексеевна

г. Монморанси, Валь-д-Уаз, Иль-де-Франс, Французская республика
Смерть
08.09.2007
г. Байи, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика