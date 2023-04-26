Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Софья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Захарович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Петр Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Захарович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Захарович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Захарович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иван Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Захарович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федор Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Захарович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Алена- Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Захарович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Осип Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Захарович

Смерть
Неизвестно