Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Софья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Захарович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Петр Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Захарович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Захарович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Захарович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иван Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Захарович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федор Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Захарович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Алена- Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Захарович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Осип Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Захарович
Смерть
Неизвестно