Киселева (Albert) Lena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Albert) Lena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1929

Дата смерти

26.08.2010

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

МА
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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929

Отец: Albert Villem

Мать: Albert Juuli

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.08.2010
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