Киселева (Albert) Lena
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1929
Дата смерти26.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1929
Отец: Albert Villem
Мать: Albert Juuli
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.08.2010