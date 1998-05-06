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Консон Валентина Александровна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

06.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1998

Отец: Консон Александр Семенович

Мать: Шишелова Людмила Валентиновна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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