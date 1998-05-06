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Консон Валентина Александровна
Консон Валентина Александровна
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Древо
Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
06.05.1998
Пол
Женский
Отец
Консон Александр Семенович
Мать
Шишелова (Юрчак) Людмила Валентиновна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1998
Отец:
Консон Александр Семенович
Мать:
Шишелова Людмила Валентиновна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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