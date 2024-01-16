Летовальцева 2-Я Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летовальцева 2-Я Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Летовальцев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Летовальцев Лев (Леонтий) Иванович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ксения Леонтьевна

Отец ребёнка: Летовальцев Лев (Леонтий) Иванович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Лев (Леонтий) Иванович

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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