Летовальцева 2-Я Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Летовальцев Иван Леонтьевич
Отец ребёнка: Летовальцев Лев (Леонтий) Иванович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ксения Леонтьевна
Отец ребёнка: Летовальцев Лев (Леонтий) Иванович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно