Сединкина (Сединкина) Агафия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1801
Дочь: Хиония Тимофеева
Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
08.08.1802
Сын: Сединкин Иоанн (Иван) Тимофеев
Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
19.02.1805
Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
16.06.1807
Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
23.01.1809
Сын: Сединкин Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
06.03.1810
Сын: Сединкин Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
17.04.1812
Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
11.03.1818
Дочь: Керкира
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно