Сединкина (Сединкина) Агафия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Сединкина) Агафия Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1801

Дочь: Хиония Тимофеева

Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1802

Сын: Сединкин Иоанн (Иван) Тимофеев

Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1805

Сын: Сединкин Феодор Тимофеев

Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сединкин Яким Тимофеев

Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.06.1807

Сын: Сединкин Тихон Тимофеев

Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.01.1809

Сын: Сединкин Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1810

Сын: Сединкин Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.04.1812

Сын: Сединкин Симион Тимофеев

Отец ребёнка: Сединкин Тимофей Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1818

Дочь: Керкира

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сединкин Тимофей Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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