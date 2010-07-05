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Шульга Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2010

Отец: Шульга Федор Юрьевич

Мать: Шульга Ольга Николаевна