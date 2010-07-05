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Шульга Лидия Федоровна
Шульга Лидия Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2010
Пол
Женский
Отец
Шульга Федор Юрьевич
1979 г.р.
Мать
Шульга (Родюкова) Ольга Николаевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2010
Отец:
Шульга Федор Юрьевич
Мать:
Шульга Ольга Николаевна
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