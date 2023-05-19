Перехватова (Горшенина) Устинія
Место рождения
Дата рождения01.10.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839
Отец: Горшенинъ Ефимъ
Мать: Горшенина Акулина
Бракосочетание
31.01.1860
Муж: Перехватовъ Василій
Рождение ребёнка
02.01.1862
Дочь: Ленкова Анисія
Отец ребёнка: Перехватовъ Василій
Рождение ребёнка
01.03.1864
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Перехватовъ Василій
Рождение ребёнка
16.03.1866
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Перехватовъ Василій
Рождение ребёнка
19.04.1868
Сын: Перехватовъ Семенъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Василій
Рождение ребёнка
08.09.1875
Отец ребёнка: Перехватовъ Василій
Рождение ребёнка
05.09.1880
Дочь: Елизавѣта
Отец ребёнка: Перехватовъ Василій
Рождение ребёнка
04.10.1885
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Перехватовъ Василій