Перехватова (Горшенина) Устинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерехватова (Горшенина) Устинія

Перехватова (Горшенина) Устинія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1839

Отец: Горшенинъ Ефимъ

Мать: Горшенина Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1860

Муж: Перехватовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1862

Дочь: Ленкова Анисія

Отец ребёнка: Перехватовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1864

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Перехватовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1866

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Перехватовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1868

Сын: Перехватовъ Семенъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.09.1875

Сын: Перехватовъ Александръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1880

Дочь: Елизавѣта

Отец ребёнка: Перехватовъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.10.1885

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Перехватовъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область