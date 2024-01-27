(Сысоева (Susoev)) Hanya Маркеловна Merkell — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева (Susoev)) Hanya Маркеловна Merkell

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Юлия Yulana Васильевна William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nick Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Васильевич William

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer

Турция Карс с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer

Смерть
Неизвестно
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