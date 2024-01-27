(Сысоева (Susoev)) Hanya Маркеловна Merkell
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Юлия Yulana Васильевна William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Лоскутов Loskutoff Николай Nick Васильевич William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лоскутов Loskutoff Василий William Васильевич William
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Никифорович Mekefer
Турция Карс с.Ново-Селим
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно