Киреев Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Киреева Мария Ильинична
Рождение ребёнка
24.10.1980
Мать ребёнка: Киреева Наталья
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1986
Мать ребёнка: Киреева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреева Наталья
Смерть
Неизвестно