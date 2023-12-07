Киреев Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Киреева Мария Ильинична

Рождение ребёнка
24.10.1980

Сын: Киреев Дмитрий Игоревич

Мать ребёнка: Киреева Наталья

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1986

Сын: Киреев Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Киреева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Наталья

Смерть
Неизвестно
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