Бородкин Константин Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1928
Дата смерти25.08.1997
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928
Рождение ребёнка
07.07.1952
Сын: Бородкин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Бородкина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородкина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1997