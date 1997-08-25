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Бородкин Константин Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1928

Дата смерти

25.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1928

Отец: Бородкин Евгений Сергеевич

Мать: Бородкина Анастасия Игнатьевна

Рождение ребёнка
07.07.1952

Сын: Бородкин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Бородкина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородкина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородкина Галина Ивановна

Смерть
25.08.1997
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