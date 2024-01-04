Рукосуева (Смолина) Матрёна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1774
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Смолин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Брюханова Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич
д. Бидейская
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мутовина Домна Семёновна
Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич
Смерть
1774
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Каверзина Софья Семёновна
Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич
Малеево