Рукосуева (Смолина) Матрёна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева (Смолина) Матрёна Тимофеевна

Место рождения

Иркинеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1712

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Смолин Тимофей

Мать: не указана

Иркинеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Рукосуев Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Рукосуев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Брюханова Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич

д. Бидейская
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мутовина Домна Семёновна

Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1774
Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Каверзина Софья Семёновна

Отец ребёнка: Рукосуев Семён Дмитриевич

Малеево
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