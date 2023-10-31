Мартинович (Шапиро) Зузанна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартинович (Шапиро) Зузанна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1953

Отец: Шапиро Семен

Мать: Жуковец Геноэфа Брониславова

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