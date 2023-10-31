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Мартинович (Шапиро) Зузанна Семенова
Мартинович (Шапиро) Зузанна Семенова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1953
Пол
Женский
Отец
Шапиро Семен
Мать
Жуковец (Терехович) Геноэфа Брониславова
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1953
Отец:
Шапиро Семен
Мать:
Жуковец Геноэфа Брониславова
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