Постников Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: Постников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Сафонова Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
02.11.1881
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1885
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
30.08.1887
Дочь: Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1890
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
17.03.1895
Дочь: Кондрашова Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно