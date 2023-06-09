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Постников Семен Иванович

Место рождения

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: Постников Иван

Мать: не указана

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Сафонова Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
02.11.1881

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
01.04.1885

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
30.08.1887

Дочь: Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.03.1890

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
17.03.1895

Дочь: Кондрашова Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Постникова Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно