Масса Петр Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасса Петр Леонтьевич

Масса Петр Леонтьевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Масса Людвиг Леонтьевич

Мать: Масса Наталья Васильевна

Бракосочетание
27.07.1916

Жена: Масса Александра Андреевна

Рождение ребёнка
17.05.1917

Дочь: Лидия Петровна

Мать ребёнка: Масса Александра Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.1918

Сын: Масса Александр Петрович

Мать ребёнка: Масса Александра Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно