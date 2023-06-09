Масса Петр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Масса Людвиг Леонтьевич
Мать: Масса Наталья Васильевна
Бракосочетание
27.07.1916
Рождение ребёнка
17.05.1917
Дочь: Лидия Петровна
Мать ребёнка: Масса Александра Андреевна
Рождение ребёнка
10.09.1918
Мать ребёнка: Масса Александра Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно