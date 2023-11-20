Логинов Петр Васильев (Метрика Брака Брата) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Петр Васильев (Метрика Брака Брата)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логинов Василий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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