Захариков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1962
Дочь: Шкадина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Захарикова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Захарикова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захариков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно