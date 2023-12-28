Захариков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захариков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1962

Дочь: Шкадина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Захарикова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Захарикова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захариков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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