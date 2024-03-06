Скуратов Ермолай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратов Ермолай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Скуратов Петр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Скуратов Тимофей Ермолаевич

Мать ребёнка: Скуратова Ирина

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Скуратова Анисья Ермолаевна

Мать ребёнка: Скуратова Ирина

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Скуратова Александра Ермолаевна

Мать ребёнка: Скуратова Ирина

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Скуратов Тимофей Ермолаевич

Мать ребёнка: Скуратова Ирина

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Ирина

Смерть
Неизвестно
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