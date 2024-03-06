Скуратов Ермолай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Скуратов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Скуратов Тимофей Ермолаевич
Мать ребёнка: Скуратова Ирина
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Скуратова Анисья Ермолаевна
Мать ребёнка: Скуратова Ирина
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Скуратова Александра Ермолаевна
Мать ребёнка: Скуратова Ирина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Скуратов Тимофей Ермолаевич
Мать ребёнка: Скуратова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скуратова Ирина
Смерть
Неизвестно