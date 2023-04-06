Вторая Жена Домна Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторая Жена Домна Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737-1759 Лукино Домны нет ИВ-1760 Домна Семёнова 31=1729 ИВ-1761 у Сергея другая жена, Домны нет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Фомин

Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно