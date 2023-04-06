Вторая Жена Домна Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737-1759 Лукино Домны нет ИВ-1760 Домна Семёнова 31=1729 ИВ-1761 у Сергея другая жена, Домны нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Фомин
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно