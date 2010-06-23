Шевелин Михаил Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелин Михаил Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2010

Отец: Шевелин Игорь Дмитриевич

Мать: Молчанова Наталья Валерьевна

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