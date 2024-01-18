Вейсманис Пауль Оттович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейсманис Пауль Оттович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вейсманис Отто

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1939

Сын: Вейсманис Волдемар Паулевич

Мать ребёнка: Вейсмане Анастасия Григорьевна

Сита, Kubulu pagasts, Balvu novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишневская Велта Паулевна

Мать ребёнка: Вейсмане Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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