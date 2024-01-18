Вейсманис Пауль Оттович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вейсманис Отто
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1939
Сын: Вейсманис Волдемар Паулевич
Мать ребёнка: Вейсмане Анастасия Григорьевна
Сита, Kubulu pagasts, Balvu novads
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишневская Велта Паулевна
Мать ребёнка: Вейсмане Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно