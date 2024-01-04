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Остапенко Евдокия Ивановна

Место рождения

Шпилевка, Сумська область

Дата рождения

1735

Дата смерти

24.01.1796

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Остапенко Яков Максимович

Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Остапенко Стефан Максимович

Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Остапенко Андрей Максимович

Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Причатинко Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.11.1793

Дочь: Матрена Максимовна

Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остапенко Максим Григорьевич

Смерть
24.01.1796
Шпилевка, Сумська область
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