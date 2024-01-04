Остапенко Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти24.01.1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Остапенко Яков Максимович
Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Остапенко Стефан Максимович
Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Остапенко Андрей Максимович
Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Причатинко Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1793
Дочь: Матрена Максимовна
Отец ребёнка: Остапенко Максим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1796