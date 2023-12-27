Башкирова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти13.04.1856
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Михаил Артемьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1818
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1818
Сын: Николай Павлович
Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич
Рождение ребёнка
27.08.1827
Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Домна Павловна
Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич
Рождение ребёнка
03.06.1832
Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.04.1856