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Башкирова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

13.04.1856

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Михаил Артемьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1818

Муж: Башкиров Павел Еремеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1818

Сын: Николай Павлович

Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Башкиров Роман Павлович

Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич

Рождение ребёнка
27.08.1827

Сын: Башкиров Фаддей Павлович

Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Домна Павловна

Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич

Рождение ребёнка
03.06.1832

Сын: Башкиров Михаил Павлович

Отец ребёнка: Башкиров Павел Еремеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
13.04.1856
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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