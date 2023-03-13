Каратова (Богатова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каратова (Богатова) Настасья

Место рождения

Александровка

Дата рождения

30.10.1816

Дата смерти

13.09.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1816

Отец: Богатовъ Малафей

Мать: Богатова Мавра

Александровка
Бракосочетание
?.11.1837

Муж: Каратовъ Григорій

Рождение ребёнка
13.01.1840

Сын: Каратовъ Петръ

Отец ребёнка: Каратовъ Григорій

Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1843

Сын: Каратовъ Иванъ

Отец ребёнка: Каратовъ Григорій

Александровка
Смерть
13.09.1843
Александровка