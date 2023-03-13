Каратова (Богатова) Настасья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения30.10.1816
Дата смерти13.09.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1816
Отец: Богатовъ Малафей
Мать: Богатова Мавра
Александровка
Бракосочетание
?.11.1837
Муж: Каратовъ Григорій
Рождение ребёнка
13.01.1840
Сын: Каратовъ Петръ
Отец ребёнка: Каратовъ Григорій
Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1843
Сын: Каратовъ Иванъ
Отец ребёнка: Каратовъ Григорій
Александровка
Смерть
13.09.1843
Александровка