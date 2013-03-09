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Мартынов Мирон Юрьевич
Мартынов Мирон Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.2013
Пол
Мужской
Отец
Мартынов Юрий Валентинович
1972 г.р.
Мать
Мартынова Елена Анваровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2013
Отец:
Мартынов Юрий Валентинович
Мать:
Мартынова Елена Анваровна
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