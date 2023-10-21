Хомяков Емелян Иванович
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1811
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Хомяков Иван Петрович
Мать: Анна
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
16.10.1839
Сын: Хомяков Ларион Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1844
Сын: Хомяков Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Соболеково, Россия
Смерть
1848
Соболеково, Россия