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Хомяков Емелян Иванович

Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1811

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Хомяков Иван Петрович

Мать: Анна

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
16.10.1839

Сын: Хомяков Ларион Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1844

Сын: Хомяков Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Соболеково, Россия
Смерть
1848
Соболеково, Россия
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