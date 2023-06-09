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Кочешков Алексей Никитин

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1866

Отец: Кочешков Никита Петров

Мать: Кочешкова Пелагея Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
18.02.1866
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Никита Петров, единоверческого исповедания и законная жена его Пелагея Иванова, православного исповедания. Восприемники: Великосельской волост... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно