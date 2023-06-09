Кочешков Алексей Никитин
Место рождения
Дата рождения18.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1866
Отец: Кочешков Никита Петров
Крещение
18.02.1866
Родители: Великосельской волости села Великого крестьянин Никита Петров, единоверческого исповедания и законная жена его Пелагея Иванова, православного исповедания. Восприемники: Великосельской волост... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно