Somer ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Somer ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Somer Jaan

Мать: Somer Miina