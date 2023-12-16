Стрункина Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрункина Татьяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.

Сын: Стрункин Иван Степанович

Отец ребёнка: Стрункин Степан Матвеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.

Сын: Стрункин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Стрункин Степан Матвеевич

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрункин Степан Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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