Стрункина Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.
Отец ребёнка: Стрункин Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1905 ст.
Сын: Стрункин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Стрункин Степан Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно