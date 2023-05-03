Мамаенко (Власенская) Ираида Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаенко (Власенская) Ираида Иннокентьевна

Место рождения

д.Бархатово

Дата рождения

05.09.1914

Дата смерти

12.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1914

Отец: Власенский Иннкентий

Мать: Власенская Авдотья

д.Бархатово
Рождение ребёнка
07.02.1940

Сын: Мамаенко Алексей Степанович

Отец ребёнка: Мамаенко Степан Капитонович

г.Черемхово Иркутская область
Смерть
12.01.1984
г.Усолье-Сибирское Иркутской области