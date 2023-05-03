Мамаенко (Власенская) Ираида Иннокентьевна
Место рожденияд.Бархатово
Дата рождения05.09.1914
Дата смерти12.01.1984
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1914
Отец: Власенский Иннкентий
Мать: Власенская Авдотья
д.Бархатово
Рождение ребёнка
07.02.1940
Сын: Мамаенко Алексей Степанович
Отец ребёнка: Мамаенко Степан Капитонович
г.Черемхово Иркутская область
Смерть
12.01.1984
г.Усолье-Сибирское Иркутской области