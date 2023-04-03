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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Костромитин Василий

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1885

Сын: Костромитин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Костромитин Василий

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1888

Сын: Костромитин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Костромитин Василий

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1889

Сын: Костромитин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Костромитин Василий

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург