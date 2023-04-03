?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Костромитин Василий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Костромитин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Костромитин Василий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Костромитин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Костромитин Василий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Костромитин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Костромитин Василий