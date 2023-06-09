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Мамыкинъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.11.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1869

Отец: Мамыкинъ Никита

Мать: Мамыкина Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.04.1892

Жена: Мамыкина Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1894

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Мамыкина Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1898

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Мамыкина Анисья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Анисья