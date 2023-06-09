Мамыкинъ Николай
Место рождения
Дата рождения29.11.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1869
Отец: Мамыкинъ Никита
Мать: Мамыкина Ольга
Бракосочетание
29.04.1892
Жена: Мамыкина Анисья
Рождение ребёнка
09.01.1894
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Мамыкина Анисья
Рождение ребёнка
29.05.1898
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: Мамыкина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Анисья