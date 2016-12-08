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Лоскутов Владимир Тимофеевич

Место рождения

Константиновская, Ставропольский край, Россия

Дата рождения

09.04.1951

Дата смерти

08.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Около 1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1951

Отец: Лоскутов Тимофей Николаевич

Мать: Лоскутова Антонина Тимофеевна

Константиновская, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Смерть
08.12.2016
Москва, город Москва, Россия
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