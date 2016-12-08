Лоскутов Владимир Тимофеевич
Место рожденияКонстантиновская, Ставропольский край, Россия
Дата рождения09.04.1951
Дата смерти08.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1951
Константиновская, Ставропольский край, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пятигорск, Ставропольский край, Россия
Смерть
08.12.2016
Москва, город Москва, Россия