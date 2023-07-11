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Клюканова (Воробьёва) Раиса Петровна
Клюканова (Воробьёва) Раиса Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.1941
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Воробьёва (Карташова) Мария Петровна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1941
Отец: не указан
Мать:
Воробьёва Мария Петровна
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