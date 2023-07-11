Клюканова (Воробьёва) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюканова (Воробьёва) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1941

Отец: не указан

Мать: Воробьёва Мария Петровна