Столь Иван (Ян) Станиславович
Место рождения
Дата рождения21.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1864
https://static.raduraksti.arhivi.lv/media/2020/f/LVVA_F7085/LVVA_F7085_US1/LVVA_F7085_US1_GV202/LVVA_F7085_US1_GV202_0222.jpg Рождение
Бракосочетание
13.02.1894
Йозефовский римско-католический костел 55.926331, 26.723012
https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:15:2053:2259:13916#&gid=1&pid=110
Рождение ребёнка
09.01.1895
Дочь: Сафронова (Столь) Моника Ивановна
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
01.09.1896
Сын: Столь Петр Иванович
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
13.08.1898
Дочь: (Столь) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
13.10.1900
Сын: Столь Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
09.05.1904
Сын: Столь Антон Иванович
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
15.04.1906
Сын: Столь Иоанн
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
18.04.1908
Дочь: (Столь) Вероника Ивановна
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
16.07.1909
Дочь: (Столь) Агнешка Ивановна
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
пос. Васильевский Арсентьевской волости Томского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1911
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
пос. Васильевский Арсентьевской волости Томского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1913
Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна
пос. Васильевский Арсентьевской волости Томского уезда Томской губернии
Смерть
Неизвестно