Столь Иван (Ян) Станиславович 21.09.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Столь Иван (Ян) Станиславович

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Место рождения

Юриши, Dzelzavas pagasts, Madonas novads

Дата рождения

21.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1864

Отец: Столь Станислав Андреевич

Мать: Нициш (Вагель) Анна Антоновна

Юриши, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
https://static.raduraksti.arhivi.lv/media/2020/f/LVVA_F7085/LVVA_F7085_US1/LVVA_F7085_US1_GV202/LVVA_F7085_US1_GV202_0222.jpg Рождение
Бракосочетание
13.02.1894

Жена: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

Йозефовский римско-католический костел 55.926331, 26.723012
https://raduraksti.arhivi.lv/objects/1:4:15:2053:2259:13916#&gid=1&pid=110
Рождение ребёнка
09.01.1895

Дочь: Сафронова (Столь) Моника Ивановна

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
01.09.1896

Сын: Столь Петр Иванович

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
13.08.1898

Дочь: (Столь) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
13.10.1900

Сын: Столь Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
09.05.1904

Сын: Столь Антон Иванович

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
15.04.1906

Сын: Столь Иоанн

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
18.04.1908

Дочь: (Столь) Вероника Ивановна

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

д. Малые Кокины, Малиновская волость, Двинский уезд, Витебская губерния 55.972077, 26.698334
Рождение ребёнка
16.07.1909

Дочь: (Столь) Агнешка Ивановна

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

пос. Васильевский Арсентьевской волости Томского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1911

Сын: Столь Францишек Иванович

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

пос. Васильевский Арсентьевской волости Томского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
15.09.1913

Сын: Столь Станислав Иванович

Мать ребёнка: Столь (Гиптер) Виктория Яковлевна

пос. Васильевский Арсентьевской волости Томского уезда Томской губернии
Смерть
Неизвестно

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