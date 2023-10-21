Мальгинова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгинова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1900

Сын: Мальгинов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович

Рождение ребёнка
16.07.1901

Дочь: Малышева Миля Николаевна (Милица)

Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мальгинов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович

Рождение ребёнка
07.11.1904

Сын: Мальгинов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович

Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
14.02.1906

Дочь: Едрёнкина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович

Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
24.07.1909

Сын: Мальгинов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович

Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
11.12.1910

Дочь: Исаева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович

Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгинов Николай Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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