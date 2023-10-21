Мальгинова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1900
Сын: Мальгинов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович
Рождение ребёнка
16.07.1901
Дочь: Малышева Миля Николаевна (Милица)
Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Мальгинов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович
Рождение ребёнка
07.11.1904
Сын: Мальгинов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович
Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
14.02.1906
Дочь: Едрёнкина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович
Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
24.07.1909
Сын: Мальгинов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович
Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
11.12.1910
Дочь: Исаева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Мальгинов Николай Иоаннович
Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно