Бухтин Алексей Васильевич 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтин Алексей Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1844

умер 27.10.1891

Отец
Бухтин Василий Семенович1820 г.р.
Мать
Бухтина Елена Терентьевна1821 г.р.
Супруги
Бухтина (Сичькова) Дарья Артемьевна1842 г.р.
Дети
Бухтин Михаил Алексеевич1864 г.р.
(Бухтина) Настасья? Алексеевна12.12.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Бухтин Василий Семенович

Мать: Бухтина Елена Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтина (Сичькова) Дарья Артемьевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бухтин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Бухтина (Сичькова) Дарья Артемьевна

Рождение ребёнка
12.12.1870

Дочь: (Бухтина) Настасья? Алексеевна

Мать ребёнка: Бухтина (Сичькова) Дарья Артемьевна

Смерть
27.10.1891

Причина смерти: воспаление легких

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