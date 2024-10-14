Бухтин Алексей Васильевич
мужской, родился 1844
умер 27.10.1891
ОтецБухтин Василий Семенович1820 г.р.
МатьБухтина Елена Терентьевна1821 г.р.
Супруги
Бухтина (Сичькова) Дарья Артемьевна1842 г.р.
Дети
Бухтин Михаил Алексеевич1864 г.р.
(Бухтина) Настасья? Алексеевна12.12.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Бухтина (Сичькова) Дарья Артемьевна
Рождение ребёнка
12.12.1870
Дочь: (Бухтина) Настасья? Алексеевна
Мать ребёнка: Бухтина (Сичькова) Дарья Артемьевна
Смерть
27.10.1891